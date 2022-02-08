Мурашко: у большинства инфицированных омикрон-штаммом болезнь протекает легко

Большинство пациентов, особенно вакцинированных, заболевших коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон», переносят её в лёгкой форме. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«В период распространения штамма «омикрон» течение заболевания изменилось», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, «у большинства пациентов, особенно у вакцинированных, болезнь стала протекать в лёгкой форме с такими типичными симптомами ОРВИ, как заложенность носа, боль в горле».

Министр добавил, что у большинства пациентов, прежде всего находящихся на амбулаторном лечении, болезнь может протекать и бессимптомно.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что, по оценкам фонда, Россия на этой неделе пройдёт пик инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.