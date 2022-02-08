Мурашко заявил, что дети составляют 20% от общего числа пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день 20% от общего количества пациентов с коронавирусом составляют дети.

«Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тыс. детей», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, рост госпитализаций за неделю составил 28%.

Ранее сообщалось, что в России от коронавирусной инфекции привили уже 41 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, отметила, что симптомы инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» у детей обычно проявляются на второй или третий день.