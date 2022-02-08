Мурашко заявил, что дети составляют 20% от общего числа пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день 20% от общего количества пациентов с коронавирусом составляют дети.
Мурашко заявил, что дети составляют 20% от общего числа пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

«Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тыс. детей», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, рост госпитализаций за неделю составил 28%.

Ранее сообщалось, что в России от коронавирусной инфекции привили уже 41 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, отметила, что симптомы инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» у детей обычно проявляются на второй или третий день.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить