Глава Минздрава: в России от коронавируса привили 41 тысячу подростков

В России от коронавирусной инфекции привили уже 41 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Об этом он сказал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Как отметил Мурашко, добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет началась во всех российских регионах.

«Провакцинировано в общей сложности 41 тыс. детей. Вакцина доступна», — заявил министр.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что большинство детей переносят омикрон-штамм коронавируса без дальнейших последствий для организма.