В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии постковидного синдрома после «омикрона» у детей
«У большинства детей заболевание, связанное с «омикроном», завершается без последствий», — цитирует ТАСС заявление Руженцовой.
Она подчеркнула, что на данный момент имеются только предварительные данные, которые не позволяют полноценно оценить частоту осложнений у детей.
При этом, по словам эксперта, у некоторых пациентов сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры.
Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».