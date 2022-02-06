В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии постковидного синдрома после «омикрона» у детей

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что большинство детей переносят омикрон-штамм коронавируса без дальнейших последствий для организма.

«У большинства детей заболевание, связанное с «омикроном», завершается без последствий», — цитирует ТАСС заявление Руженцовой.

Она подчеркнула, что на данный момент имеются только предварительные данные, которые не позволяют полноценно оценить частоту осложнений у детей.

При этом, по словам эксперта, у некоторых пациентов сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».