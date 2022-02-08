Песков заявил об энергичной работе правительства по решению проблемы высокой инфляции

Высокая инфляция является общемировым трендом, российское правительство работает энергично над решением данной проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Инфляционное давление продолжается, в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию. Поэтому да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что пенсии и социальные пособия были проиндексированы выше показателей инфляции.

«А дальше... дальше правительство продолжает работать — и весьма энергично», — отметил он.

3 февраля сообщалось, что пенсионеры в Москве начали получать проиндексированную на 8,6% пенсию.