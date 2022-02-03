В Москве пенсионеры 3 февраля начали получать проиндексированную на 8,6% пенсию

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В Москве пенсионеры с четверга, 3 февраля, начинают получать проиндексированную на 8,6% пенсию.
В Москве пенсионеры 3 февраля начали получать проиндексированную на 8,6% пенсию
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда по Москве.

В ведомстве также рассказали о доплатах за январь.

«С февральской пенсией придёт также доплата за январь, будет компенсирована разница между 8,6% и 5,9%», — заявили в Пенсионном фонде по Москве.

О необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции Владимир Путин заявлял ещё в конце 2021 года.

Президент отмечал, что власти строго выдерживали данное правило на протяжении последних нескольких лет и в текущих условиях «отступать от этого принципа было бы неправильно».

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