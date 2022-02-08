В Кремле заявили об отсутствии необходимости в сигналах от Лукашенко о признании Крыма

В Кремле не видят нужды в сигналах от лидера Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну смотрите, здесь есть ситуация де-юре и де-факто, и есть признанные Российской Федерацией государства, как Абхазия, Южная Осетия (у нас с ними дипломатические отношения), и есть российский регион Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал Песков.

Он добавил, что это реальность, о которой хорошо знает Лукашенко.

«Наш союзник и партнёр самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Каких-то дополнительных сигналов здесь, по всей видимости, нет, какой-то необходимости», — отметил Песков.

В декабре Песков заявил, что не сомневается, что в подходящий момент президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Крым.

Он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости подчеркнул, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Также он заявил о своём намерении посетить Крым. Лукашенко подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.