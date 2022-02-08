В Кремле заявили об отсутствии необходимости в сигналах от Лукашенко о признании Крыма

Короткая ссылка
В Кремле не видят нужды в сигналах от лидера Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили об отсутствии необходимости в сигналах от Лукашенко о признании Крыма
  • © Пресс-служба президента России

«Ну смотрите, здесь есть ситуация де-юре и де-факто, и есть признанные Российской Федерацией государства, как Абхазия, Южная Осетия (у нас с ними дипломатические отношения), и есть российский регион Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал Песков.

Он добавил, что это реальность, о которой хорошо знает Лукашенко.

«Наш союзник и партнёр самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Каких-то дополнительных сигналов здесь, по всей видимости, нет, какой-то необходимости», — отметил Песков.

В декабре Песков заявил, что не сомневается, что в подходящий момент президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Крым.

Он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости подчеркнул, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. 

Также он заявил о своём намерении посетить Крым. Лукашенко подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить