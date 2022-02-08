Бортников: нужно усилить ответственность руководства школ за антитеррористическую работу
- Legion-Media
«Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны (образовательных учреждений. — RT) к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме», — цитирует РИА Новости Бортникова.
Он подчеркнул, что «должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы».
Бортников также сообщил о предотвращении терактов в образовательных учреждениях в ряде субъектов России за последнее время.
При этом отмечается, что к подготовке большинства терактов на объектах образования, предотвращённых за последнее время, причастны сторонники «Колумбайна»*.
Ранее Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.
Суд постановил начать исполнять это решение немедленно.
* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.