Бортников: нужно усилить ответственность руководства школ за антитеррористическую работу

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Личную ответственность руководства российских образовательных учреждений за действия при угрозе теракта надо усилить. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.
Бортников: нужно усилить ответственность руководства школ за антитеррористическую работу
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«Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны (образовательных учреждений. — RT) к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме», — цитирует РИА Новости Бортникова. 

Он подчеркнул, что «должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы».

Бортников также сообщил о предотвращении терактов в образовательных учреждениях в ряде субъектов России за последнее время.

При этом отмечается, что к подготовке большинства терактов на объектах образования, предотвращённых за последнее время, причастны сторонники «Колумбайна»*.

Ранее Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.

Суд постановил начать исполнять это решение немедленно.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

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