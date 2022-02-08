Бортников: нужно усилить ответственность руководства школ за антитеррористическую работу

Личную ответственность руководства российских образовательных учреждений за действия при угрозе теракта надо усилить. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

«Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны (образовательных учреждений. — RT) к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме», — цитирует РИА Новости Бортникова.

Он подчеркнул, что «должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы».

Бортников также сообщил о предотвращении терактов в образовательных учреждениях в ряде субъектов России за последнее время.

При этом отмечается, что к подготовке большинства терактов на объектах образования, предотвращённых за последнее время, причастны сторонники «Колумбайна»*.

Ранее Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.

Суд постановил начать исполнять это решение немедленно.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.