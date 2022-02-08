НАК: за последнее время в ряде регионов предотвращены теракты на объектах образования

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Председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил о предотвращении терактов в образовательных учреждениях в ряде субъектов России за последнее время.
НАК: за последнее время в ряде регионов предотвращены теракты на объектах образования
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение НАК.

Ряд преступлений готовили члены ячеек международных террористических организаций.

Преступления террористической направленности предотвратили в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

При этом сообщается, что к подготовке большинства терактов на объектах образования, предотвращённых за последнее время, причастны сторонники «Колумбайна»*.

В НАК добавили, что принимают меры для обеспечения антитеррористической защищённости образовательных организаций.

Ранее Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его в России.

Суд постановил начать исполнять это решение немедленно.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

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