В Петербурге завели дела о хищениях участвующими в уборке снега организациями

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Уголовные дела по фактам хищения денежных средств участвующими в уборке снега в городе организациями возбуждены в Санкт-Петербурге.
В Петербурге завели дела о хищениях участвующими в уборке снега организациями
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Об этом сообщили в городской прокуратуре.

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — говорится в материале.

Отмечается, что полиция проводит обыски, а также другие следственные действия.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе идёт реформирование системы уборки улиц от снега и наледи.

В декабре в Санкт-Петербурге было возбуждено два уголовных дела после падения снега и льда с крыш домов на людей, обстоятельства ещё двух подобных случаев выясняются в рамках проверок.

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