В Петербурге завели дела о хищениях участвующими в уборке снега организациями
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в городской прокуратуре.
«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — говорится в материале.
Отмечается, что полиция проводит обыски, а также другие следственные действия.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе идёт реформирование системы уборки улиц от снега и наледи.
В декабре в Санкт-Петербурге было возбуждено два уголовных дела после падения снега и льда с крыш домов на людей, обстоятельства ещё двух подобных случаев выясняются в рамках проверок.