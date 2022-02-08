В Петербурге завели дела о хищениях участвующими в уборке снега организациями

Уголовные дела по фактам хищения денежных средств участвующими в уборке снега в городе организациями возбуждены в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в городской прокуратуре.

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — говорится в материале.

Отмечается, что полиция проводит обыски, а также другие следственные действия.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе идёт реформирование системы уборки улиц от снега и наледи.

В декабре в Санкт-Петербурге было возбуждено два уголовных дела после падения снега и льда с крыш домов на людей, обстоятельства ещё двух подобных случаев выясняются в рамках проверок.