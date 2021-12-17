В Петербурге возбудили два уголовных дела после падения снега и льда с крыш на людей

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В Санкт-Петербурге возбуждено два уголовных дела после падения снега и льда с крыш домов на людей, обстоятельства ещё двух подобных случаев выясняются в рамках проверок.
В Петербурге возбудили два уголовных дела после падения снега и льда с крыш на людей
  • АГН «Москва»

Как сообщили в пресс-службе управления СК по городу, в обоих случаях производство ведётся в соответствии с ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека. — RT).

По данным ведомства, 13 декабря с кровли дома на набережной реки Мойки женщина была травмирована упавшим снегом и госпитализирована в тяжёлом состоянии. Аналогичный случай произошёл на 3-й Советской улице Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о проведении прокуратурой Центрального района проверки в связи с причинением вреда здоровью местного жителя из-за «схода наледи с кровли многоквартирного дома».

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