В Петербурге два человека пострадали от падения наледи

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Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга.
В Петербурге два человека пострадали от падения наледи
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту падения на женщину наледи с крыши здания, расположенного на набережной реки Мойки», — говорится в сообщении надзорного ведомства Петербурга.

Также прокуратура Центрального района осуществляет проверку в связи с причинением вреда здоровью местного жителя по причине схода наледи с многоквартирного дома.

29 марта в Кировском районе в Самаре в результате схода снега с крыши погибла женщина и ещё одна пострадала.

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