В Петербурге два человека пострадали от падения наледи

Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга.

«Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту падения на женщину наледи с крыши здания, расположенного на набережной реки Мойки», — говорится в сообщении надзорного ведомства Петербурга.

Также прокуратура Центрального района осуществляет проверку в связи с причинением вреда здоровью местного жителя по причине схода наледи с многоквартирного дома.

29 марта в Кировском районе в Самаре в результате схода снега с крыши погибла женщина и ещё одна пострадала.