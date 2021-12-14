В Петербурге два человека пострадали от падения наледи
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
«Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту падения на женщину наледи с крыши здания, расположенного на набережной реки Мойки», — говорится в сообщении надзорного ведомства Петербурга.
Также прокуратура Центрального района осуществляет проверку в связи с причинением вреда здоровью местного жителя по причине схода наледи с многоквартирного дома.
29 марта в Кировском районе в Самаре в результате схода снега с крыши погибла женщина и ещё одна пострадала.