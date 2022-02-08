Гинцбург рассказал о возможности появления новых мутаций коронавируса

Новые мутации коронавирусной инфекции COVID-19 будут стремиться преодолеть существующий иммунный барьер, и нельзя сказать, станет ли вирус при этом менее опасным. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер», — цитирует Интерфакс Гинцбурга.

По его словам, «будет ли новый штамм более патогенен и более контагиозен — это дело второе».

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, также рассказал о мутациях коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус в ходе мутаций потерял рецепторы, позволявшие ему проникать в лёгочную ткань.