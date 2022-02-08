Гинцбург рассказал о возможности появления новых мутаций коронавируса
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«Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер», — цитирует Интерфакс Гинцбурга.
По его словам, «будет ли новый штамм более патогенен и более контагиозен — это дело второе».
Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, также рассказал о мутациях коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус в ходе мутаций потерял рецепторы, позволявшие ему проникать в лёгочную ткань.