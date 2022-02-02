Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань

Коронавирус в ходе мутаций потерял рецепторы, позволявшие ему проникать в лёгочную ткань. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учёные разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в лёгочную ткань», — заявила Попова.

На сегодняшний момент вирус в основном поражает органы верхних дыхательных путей, уточнила она.

Ранее Попова исключила возможность введения в России нового локдауна из-за пандемии COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».