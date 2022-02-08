Ещё два фигуранта появились в деле о гибели семи пациентов в медцентре в Петербурге

Ещё два фигуранта появились в уголовном деле о гибели семи пациентов в медцентре в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — говорится на сайте регионального СК.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудницу Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Елену Медведеву, обвиняемую по делу о смерти пациентов.

По данным следствия, будучи заведующей отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1, она достоверно знала, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H₂O)%» не является лекарственным, и организовала его использование при проведении процедур.

По делу также был задержан главный врач СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».

По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.