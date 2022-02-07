Полиция задержала ещё одного участника конфликта в кафе под Астраханью
- РИА Новости
«Установлен и задержан второй участник драки, нанёсший ранения, у него изъят второй травматический пистолет и боеприпасы к нему», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось о конфликте между семью местными жителями, которые выпивали в заведении. Четыре человека получили огнестрельные ранения.
Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, они отказались писать заявления в полицию о случившемся.
Полиция задержала одного из подозреваемых, у участников потасовки изъяли травматический пистолет, охолощённый пистолет и боеприпасы к ним.