Четыре человека пострадали во время перестрелки под Астраханью

Во время конфликта в кафе в Астраханской области четыре человека получили огнестрельные ранения.

Конфликт завязался между семью местными жителями, которые выпивали в заведении.

«Четверо участников получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, они отказались писать заявления в полицию о случившемся. Полиция задержала одного из подозреваемых, у участников потасовки изъяли травматический пистолет, охолощённый пистолет и боеприпасы к ним.

Ранее в Екатеринбурге в кафе возле остановки застрелили мужчину. По предварительной информации, он сидел за столиком пил чай.