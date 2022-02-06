Четыре человека пострадали во время перестрелки под Астраханью

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Во время конфликта в кафе в Астраханской области четыре человека получили огнестрельные ранения.
Четыре человека пострадали во время перестрелки под Астраханью
  • РИА Новости

Конфликт завязался между семью местными жителями, которые выпивали в заведении.

«Четверо участников получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, они отказались писать заявления в полицию о случившемся. Полиция задержала одного из подозреваемых, у участников потасовки изъяли травматический пистолет, охолощённый пистолет и боеприпасы к ним.

Ранее в Екатеринбурге в кафе возле остановки застрелили мужчину. По предварительной информации, он сидел за столиком пил чай.

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