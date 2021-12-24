В Екатеринбурге в кафе возле остановки застрелили мужчину

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, который застрелил посетителя точки быстрого питания возле автобусной остановки «Билимбаевская».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По предварительной информации, мужчина за столиком пил чай.

«Неожиданно вошёл неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в чёрной маске и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина и скрылся», — сказал Горелых.

Установлена личность погибшего — это мужчина, предположительно, 1965 года рождения. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Опрашиваются очевидцы. Правоохранительные органы выясняют, куда и на каком транспортном средстве скрылся преступник.

Старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России. Следствие допросило свидетелей и назначило ряд экспертиз.

Ранее СК возбудил дело в связи с обнаружением тел двух мужчин в тире в Томске.