В Екатеринбурге в кафе возле остановки застрелили мужчину

Короткая ссылка
В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, который застрелил посетителя точки быстрого питания возле автобусной остановки «Билимбаевская».
В Екатеринбурге в кафе возле остановки застрелили мужчину
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По предварительной информации, мужчина за столиком пил чай.

«Неожиданно вошёл неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в чёрной маске и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина и скрылся», — сказал Горелых.

Установлена личность погибшего — это мужчина, предположительно, 1965 года рождения. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Опрашиваются очевидцы. Правоохранительные органы выясняют, куда и на каком транспортном средстве скрылся преступник.

Старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России. Следствие допросило свидетелей и назначило ряд экспертиз.

Ранее СК возбудил дело в связи с обнаружением тел двух мужчин в тире в Томске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить