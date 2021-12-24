СК возбудил дело из-за обнаружения тел двух мужчин в тире в Томске

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СК Томской области возбудил уголовное дело в связи с обнаружением в помещении тира в Советском районе Томска тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
СК возбудил дело из-за обнаружения тел двух мужчин в тире в Томске
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«По факту обнаружение тел двух мужчин с огнестрельными ранениями в помещении тира в Советском районе Томска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — сказала собеседница.

По её словам, на месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела по Советскому району, следователи-криминалисты.

Ранее сообщалось, что Перовская прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тел двух рабочих в самодельной бане на шоссе Энтузиастов.

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