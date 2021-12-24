СК возбудил дело из-за обнаружения тел двух мужчин в тире в Томске
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
«По факту обнаружение тел двух мужчин с огнестрельными ранениями в помещении тира в Советском районе Томска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — сказала собеседница.
По её словам, на месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела по Советскому району, следователи-криминалисты.
Ранее сообщалось, что Перовская прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тел двух рабочих в самодельной бане на шоссе Энтузиастов.