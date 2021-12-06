На востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих в самодельной бане

Короткая ссылка
Перовская прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тел двух рабочих в самодельной бане на шоссе Энтузиастов.
На востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих в самодельной бане
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По предварительной информации, тела были найдены утром 6 декабря в бане на территории фирмы, занимающейся бурением скважин.

Также прокуратура проверит информацию о проживании на территории объекта иных сотрудников организации.

Ранее сообщалось, что в Бурятии при проведении взрывных работ на руднике «Владимирский» один человек погиб и несколько пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить