На востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих в самодельной бане
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
По предварительной информации, тела были найдены утром 6 декабря в бане на территории фирмы, занимающейся бурением скважин.
Также прокуратура проверит информацию о проживании на территории объекта иных сотрудников организации.
Ранее сообщалось, что в Бурятии при проведении взрывных работ на руднике «Владимирский» один человек погиб и несколько пострадали.