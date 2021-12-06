На востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих в самодельной бане

Перовская прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тел двух рабочих в самодельной бане на шоссе Энтузиастов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По предварительной информации, тела были найдены утром 6 декабря в бане на территории фирмы, занимающейся бурением скважин.

Также прокуратура проверит информацию о проживании на территории объекта иных сотрудников организации.

Ранее сообщалось, что в Бурятии при проведении взрывных работ на руднике «Владимирский» один человек погиб и несколько пострадали.