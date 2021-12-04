СК сообщил об одном погибшем при ЧП на руднике «Владимирский» в Бурятии

Короткая ссылка
В Бурятии при проведении взрывных работ на руднике «Владимирский» один человек погиб и несколько пострадали.
СК сообщил об одном погибшем при ЧП на руднике «Владимирский» в Бурятии
  • РИА Новости

«В труднодоступной местности... обнаружено тело проходчика, который погиб, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ», — говорится в сообщении регионального отделения СК России.

По данным ТАСС, четыре человека, предварительно, спустились в рудник во время плановых взрывных работ.

Два человека смогли самостоятельно выбраться на поверхность, ещё двое потеряли сознание.

Ранее в МЧС Свердловской области заявили, что на шахте «Черёмуховская-Глубокая» произошёл горный удар.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить