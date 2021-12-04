СК сообщил об одном погибшем при ЧП на руднике «Владимирский» в Бурятии

В Бурятии при проведении взрывных работ на руднике «Владимирский» один человек погиб и несколько пострадали.

«В труднодоступной местности... обнаружено тело проходчика, который погиб, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ», — говорится в сообщении регионального отделения СК России.

По данным ТАСС, четыре человека, предварительно, спустились в рудник во время плановых взрывных работ.

Два человека смогли самостоятельно выбраться на поверхность, ещё двое потеряли сознание.

Ранее в МЧС Свердловской области заявили, что на шахте «Черёмуховская-Глубокая» произошёл горный удар.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме.