Горный удар произошёл на шахте в Свердловской области

В МЧС Свердловской области заявили, что на шахте «Черёмуховская-Глубокая» произошёл горный удар.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В Североуральском городском округе, посёлок Черемухово, зарегистрирована сейсмическая активность «горный удар» на шахте «Черёмуховская-Глубокая» ОАО «СУБР», — отметили в региональном ГУМЧС.

Уточняется, что пока информации о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Позднее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что сотрудники ведомства проведут проверки угледобывающих шахт в десяти российских регионах.