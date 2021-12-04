Горный удар произошёл на шахте в Свердловской области

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В МЧС Свердловской области заявили, что на шахте «Черёмуховская-Глубокая» произошёл горный удар.
Горный удар произошёл на шахте в Свердловской области
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В Североуральском городском округе, посёлок Черемухово, зарегистрирована сейсмическая активность «горный удар» на шахте «Черёмуховская-Глубокая» ОАО «СУБР», — отметили в региональном ГУМЧС.

Уточняется, что пока информации о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме. 

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Позднее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что сотрудники ведомства проведут проверки угледобывающих шахт в десяти российских регионах.

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