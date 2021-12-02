Генпрокуратура проведёт проверки всех шахт в угледобывающих регионах России

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что сотрудники ведомства проведут проверки угледобывающих шахт в десяти российских регионах.
Генпрокуратура проведёт проверки всех шахт в угледобывающих регионах России
  • Reuters

«С учётом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мной принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в десяти угледобывающих регионах», — приводит ТАСС его слова на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Отмечается, что шахты проверят в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что сотрудники ведомства нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе.

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