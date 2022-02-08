В Адыгее рассказали о работе центров помощи больным коронавирусом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил центры помощи больным коронавирусом.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как рассказал глава республиканского Минздрава Рустем Меретуков, в Майкопе, в частности, создано семь таких центров для взрослых и три — для детей. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кумпилов, со своей стороны, отметил, что эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, но в целом система здравоохранения региона справится.

«Для этого мы заранее провели большую подготовительную работу, определена маршрутизация больных, подготовили резервы лекарственных препаратов, койко-мест в госпиталях. Но основная нагрузка легла на поликлиническое звено. Поэтому решено существенно увеличить число амбулаторных центров», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.