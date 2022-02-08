Медицинский директор Фурсова напомнила о важности витамина D

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Медицинский директор Лаборатории НАКФФ Марина Фурсова напомнила о важности витамина D.
Медицинский директор Фурсова напомнила о важности витамина D
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В беседе с Pravda.Ru она заявила, что в числе главных функций витамина D — увеличение минерализации костной ткани и нормальное размножение костных клеток, увеличение всасывания кальция и фосфора из кишечника, снижение артериального давления и снижение гиперплазии левого желудочка сердца, профилактика инфекционных и аутоиммунных заболеваний.

По словам эксперта, особо важно контролировать уровень витамина D пациентам с заболеванием костей, людям старше 60 лет, людям, страдающим от ожирения, беременным и кормящим женщинам.

Следить за уровнем витамина D также рекомендуется людям с хроническими болезнями почек и с печёночной недостаточностью второй-третьей степени, людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника, пациентам после бариатрических операций, пациентам, страдающим туберкулёзом.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» дала советы по укреплению иммунитета.

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