Поклонская заявила, что намерена защищать права соотечественников за рубежом

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Наталья Поклонская сообщила, что на посту замглавы Россотрудничества намерена заняться вопросами культуры и защитой прав соотечественников.
Поклонская заявила, что намерена защищать права соотечественников за рубежом
  • AP

«К моим обязанностям, согласно распределению руководителя Россотрудничества, относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Поклонская отметила, что уже познакомилась с коллективом управления — по её словам, «ребята инициативные», планов много.

2 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской на должность замглавы Россотрудничества.

Ранее она назвала защиту прав соотечественников за границей своей первостепенной задачей на новом посту.

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