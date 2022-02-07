Поклонская заявила, что намерена защищать права соотечественников за рубежом

Наталья Поклонская сообщила, что на посту замглавы Россотрудничества намерена заняться вопросами культуры и защитой прав соотечественников.

«К моим обязанностям, согласно распределению руководителя Россотрудничества, относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Поклонская отметила, что уже познакомилась с коллективом управления — по её словам, «ребята инициативные», планов много.

2 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской на должность замглавы Россотрудничества.

Ранее она назвала защиту прав соотечественников за границей своей первостепенной задачей на новом посту.