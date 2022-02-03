Поклонская назвала свою главную задачу на посту замглавы Россотрудничества

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Наталья Поклонская в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, в чём видит свою первоочередную задачу на посту замглавы Россотрудничества.
Поклонская назвала свою главную задачу на посту замглавы Россотрудничества
  • AP

Об этом пишет сайт kp.ru.

Своей первостепенной задачей она назвала защиту прав соотечественников за границей.

Поклонская, в частности, отметила, что в новой должности она намерена применять свой «российско-украинский опыт», а также «очень стараться оправдать доверие».

«Во-первых, я очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. Назначение президентом России меня на данную должность является для меня возможностью работать для жителей страны. Права людей, мир, безопасность — я всегда их защищала и отстаивала, несмотря ни на что», — рассказала Поклонская.

2 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской на должность замглавы Россотрудничества.

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