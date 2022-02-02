Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
Другим указом президент освободил Поклонскую от должности посла России в Республике Кабо-Верде.
В январе в Россотрудничестве не стали комментировать информацию о возможном назначении Поклонской заместителем главы агентства.
В Кремле подтвердили, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде не состоится по личным причинам.