В Ленобласти число амбулаторных пациентов с ОРВИ и COVID-19 выросло на 43% за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Невские новости».
«Сегодня на амбулаторном наблюдении по COVID-19 и ОРВИ находятся 38,8 тыс. пациентов, за неделю их количество увеличилось на 43% — в прошлый понедельник было 21,9 тыс. заболевших», — сообщил глава комитета.
Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев и врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказали в беседе с URA.RU, что после коронавируса нежелательно в течение месяца посещать баню или сауну, так как это может привести к инфарктам и инсультам.