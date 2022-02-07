В Ленобласти число амбулаторных пациентов с ОРВИ и COVID-19 выросло на 43% за неделю

За неделю в Ленинградской области на 43% увеличилось количество пациентов с ОРВИ и коронавирусом, лечащихся на дому, рассказал председатель регионального Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

«Сегодня на амбулаторном наблюдении по COVID-19 и ОРВИ находятся 38,8 тыс. пациентов, за неделю их количество увеличилось на 43% — в прошлый понедельник было 21,9 тыс. заболевших», — сообщил глава комитета.

Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев и врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказали в беседе с URA.RU, что после коронавируса нежелательно в течение месяца посещать баню или сауну, так как это может привести к инфарктам и инсультам.