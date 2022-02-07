Суд в Москве оштрафовал «Медиазону»

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Мировой суд в Москве оштрафовал онлайн-издание «Медиазона»* и её главного редактора Сергея Смирнова** за отсутствие маркировки экстремистского движения в публикации про штабы Навального***.
Суд в Москве оштрафовал «Медиазону»
  • РИА Новости

«Суд признал обоих виновными в неуказании на запрет деятельности в России штабов Алексея Навального в новости о приговоре по санитарному делу», — приводит Интерфакс слова адвоката Смирнова Александра Альдаева.

Суд назначил «Медиазоне» штраф в размере 40 тыс. рублей, Смирнову — в размере 4 тыс. рублей.

Ранее Чертановский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Проекта»**** Романа Баданина***** за отсутствие маркировки иноагента в постах в его личных аккаунтах в соцсетях. 

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 29.09.2021.

** Смирнов Сергей Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.

*** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

**** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

***** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021.

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