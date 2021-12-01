Суд назначил штраф главреду издания «Проект» Баданину за отсутствие маркировки иноагента

Чертановский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Проекта»* Романа Баданина** за отсутствие маркировки иноагента в постах в его личных аккаунтах в соцсетях. Это следует из информации, опубликованной на сайте суда.

РИА Новости

Баданин** признан виновным по ч. 1 ст. 19.34.1 («Нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции иностранного агента»). Данная статья предусматривает наказание для физических лиц в виде штрафа 10 тыс. рублей. В конце ноября 2021 года Роскомнадзор составил на главреда «Проекта»* Романа Баданина и издателя «Медиазоны»*** Петра Верзилова**** протоколы за отсутствие маркировки иноагентов. Ранее источник сообщил, что Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин***** переехали в Тбилиси. * «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021. ** Баданин Роман Сергеевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 15.07.2021. *** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021. **** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021. ***** Рубин Михаил Аркадьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 23.07.2021.