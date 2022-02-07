Диетолог Соломатина дала советы по укреплению иммунитета

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по укреплению иммунитета.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что перед началом курса по приёму витаминов желательно сдать анализ и проверить, дефицит какого элемента наблюдается.

Как считает Соломатина, принимать витамины важно до заболевания, чтобы повысить сопротивляемость организма.

«Дело в том, что иметь некий запас прочности нужно уже до того, как человек заболел», — уточнила она.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России выявили 171 905 случаев коронавируса.