Проект закона о похоронном деле в России планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию

Законопроект о похоронном деле в России планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Готовим довольно-таки большой законопроект, который действительно вносит массу новаций в управление похоронным делом. Надеюсь, внесём его в весеннюю сессию», — цитирует Разворотневу ТАСС.

По её словам, документ устанавливает разделение полномочий между органами власти в контроле за похоронной сферой.

Также законопроект предполагает создание реестра получивших разрешение организаций с перечислением оказываемых ими услуг и их стоимостью.

Ранее стало известно о намерении сделать похороны в России госуслугой.