Проект закона о похоронном деле в России планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию

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Законопроект о похоронном деле в России планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Проект закона о похоронном деле в России планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию
  • Legion-Media

«Готовим довольно-таки большой законопроект, который действительно вносит массу новаций в управление похоронным делом. Надеюсь, внесём его в весеннюю сессию», — цитирует Разворотневу ТАСС.

По её словам, документ устанавливает разделение полномочий между органами власти в контроле за похоронной сферой.

Также законопроект предполагает создание реестра получивших разрешение организаций с перечислением оказываемых ими услуг и их стоимостью.

Ранее стало известно о намерении сделать похороны в России госуслугой.

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