«Ведомости»: в России похороны могут стать госуслугой

В Госдуму в феврале планируется внести на рассмотрение проект нового закона о похоронном деле в России.

Об этом сообщил «Ведомостям» собеседник в Госдуме, а также источник, близкий к администрации президента.

Законопроект, как отмечается, предлагает установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта Федерации в сфере похоронного дела (таким является, к примеру, ГБУ «Ритуал»).

Подача заявок предусмотрена через региональные порталы госуслуг.

Как уточнил источник, все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги и их стоимость.

Также предполагается создание и реестра недобросовестных ритуальных служб.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг.

В своём обращении он отметил, что федеральное законодательство и региональные правовые акты в области погребения и похоронного дела гарантируют гражданам получение целого ряда услуг и действий, связанных с погребением усопшего родственника, на безвозмездной основе.

Тем не менее Орлов уточняет, что в СМИ регулярно появляются сообщения об очередных мошенниках — работниках ритуальных агентств, моргов или кладбищ, — которые пытаются воспользоваться тяжёлым психологическим состоянием и горем людей, навязывая им продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище, другие незаконные поборы.

В декабре стало известно, что в России разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах трупов людей и животных в военное и мирное время.

Стандарты разрабатывали ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Новые правила вступили в силу с 1 февраля 2022 года.

Согласно ГОСТу, при выборе мест захоронения следует учитывать правила городской застройки, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа и уклон местности.

При захоронении в братских могилах необходимо соблюдать расстояние между гробами по горизонтали — оно должно быть не менее полуметра и заполнено слоем земли и хвороста.