В России разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах

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В России разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах трупов людей и животных в военное и мирное время.
В России разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени», — говорится в тексте документа.

ГОСТ опубликован на официальном сайте МЧС России.

Стандарты разрабатывали ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Согласно ГОСТу, при выборе мест захоронения следует учитывать правила городской застройки, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа и уклон местности.

При захоронении в братских могилах необходимо соблюдать расстояние между гробами по горизонтали — оно должно быть не менее полуметра и заполнено слоем земли и хвороста.

Погребение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в оцинкованных, герметичных гробах.

Более подробно с положениями ГОСТа можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Украину прекратить кощунственную практику в отношении захоронений советских воинов на украинской территории.

Она отметила, что подобные акции проводятся в нарушение международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

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