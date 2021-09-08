МИД России призвал Украину прекратить кощунственные действия против захоронений

Россия призывает Украину прекратить кощунственную практику в отношении захоронений советских воинов на украинской территории, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

По её словам, недавно стало известно, что власти города Дрогобыч Львовской области планируют демонтировать мемориал «Вечный огонь» на братской могиле советских солдат.

«Призываем Киев прекратить кощунственную практику в отношении братских захоронений советских воинов», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что подобные акции проводятся в нарушение международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

31 июля депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил в беседе с RT, что суть политики нынешней Украины заключается в попытках уничтожить «все следы пребывания» в СССР.