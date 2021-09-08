МИД России призвал Украину прекратить кощунственные действия против захоронений
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По её словам, недавно стало известно, что власти города Дрогобыч Львовской области планируют демонтировать мемориал «Вечный огонь» на братской могиле советских солдат.
«Призываем Киев прекратить кощунственную практику в отношении братских захоронений советских воинов», — говорится в сообщении.
Захарова отметила, что подобные акции проводятся в нарушение международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.
31 июля депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил в беседе с RT, что суть политики нынешней Украины заключается в попытках уничтожить «все следы пребывания» в СССР.