В Госдуме осудили политику Украины в отношении воинских мемориалов

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил в беседе с RT о том, что суть политики нынешней Украины заключается в попытках уничтожить «все следы пребывания» в СССР.
В Госдуме осудили политику Украины в отношении воинских мемориалов
  • РИА Новости

«Украина стахановскими темпами старается уничтожить все следы пребывания в составе Советского Союза и вырастить новое поколение граждан, которое будет считать потомков армии освободителей агрессорами и врагами», — отметил депутат.

По его словам, Киев «порвал в мелкие клочки» все подписанные международные обязательства, касающиеся не только воинских захоронений, но и общепринятых демократических правил.

При этом, как добавил парламентарий, поскольку Западу нужна «анти-Россия», то, соответственно, все «выходки» Украине прощают.

«Взывать к международному сообществу в том, что касается Украины, я считаю бесполезным: реакции не будет. Создаётся впечатление, что слово «дипломатия» официальный Киев вычеркнул из своего лексикона», — заключил собеседник RT.

Ранее Россия направила Украине ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов в связи с планами уничтожения копии ордена Отечественной войны на Марсовом поле во Львове.

В МИД отметили, что решительно осуждают «взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом».

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