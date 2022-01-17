В России предложили ввести отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что федеральное законодательство и региональные правовые акты в области погребения и похоронного дела гарантируют гражданам получение целого ряда услуг и действий, связанных с погребением усопшего родственника, на безвозмездной основе.

Тем не менее Орлов уточняет, что в СМИ регулярно появляются сообщения об очередных мошенниках — работниках ритуальных агентств, моргов или кладбищ — которые пытаются воспользоваться тяжёлым психологическим состоянием и горем людей, навязывая им продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище, другие незаконные поборы.

«Прошу Вас оценить целесообразность введения в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи «Мошенничество в сфере ритуальных услуг» с наказанием в виде штрафа до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до четырёх лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершённое группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере — с суммой ущерба свыше 250 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Статья 159 Уголовного кодекса в настоящее время предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, до пяти лет — если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, до шести лет — если мошенничество совершено в крупном размере.

Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, в свою очередь, отметил, что не считает необходимым вводить отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг.

«Никаких особых плюсов во введении такой нормы не будет, а санкция основной статьи за мошенничество уже позволяет назначить довольно строгое наказание за подобные действия. Что касается доказывания мошенничества, то в сфере ритуальных услуг каких-то особенностей нет: как и обычно, будут использоваться и переписки, и свидетельские показания, любые документы, которые могут подтвердить совершение преступных действий», — рассказал он.

При этом эксперт отметил, что любое мошенничество доказать не так просто. Нарушители, как правило, пользуются ухищрёнными способами, чтобы оградить себя от наказания.

Летом прошлого года в ГБУ «Ритуал» заявили, что на российском рынке ритуальных услуг работает свыше 500 теневых агентов и сомнительных организаций.