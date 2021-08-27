В ГБУ «Ритуал» предупредили о мошеннических схемах «теневых» агентов

В ГБУ «Ритуал» заявили, что на российском рынке ритуальных услуг работает свыше 500 теневых агентов и сомнительных организаций.

Об этом сообщает газета «Известия».

В учреждение постоянно поступают жалобы от граждан, которые становятся жертвами злоумышленников. Мошенники покупают данные об умерших, навязывают дорогие услуги родственникам.

По оценке специалистов, в среднем информатор получает доход 25—30 тыс. рублей. Годовой оборот в данном сегменте достигает около 2,5 млрд рублей, а общий теневой доход превышает 15 млрд рублей, отметили в ГБУ.

Как рассказали в учреждении, ещё пять лет назад такие схемы использовались 95% рынка, но после того, как доля ГБУ «Ритуал» достигла 30%, присутствие подобных форматов сократилось пропорционально изменениям.

В организации также предупредили о попытках злоумышленников визуально придать себе официальный статус. Некоторые агенты представляются сотрудниками ГБУ «Ритуал».

Ранее председатель Профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с ценами на похоронную атрибутику.