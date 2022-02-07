В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о финансировании бизнесом из России оппозиции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко об имеющихся данных касательно финансирования представителями российского бизнеса белорусской оппозиции.

«Мне об этом ничего не известно и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнёры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться. Пока мы не знаем, о чём там пойдёт речь, поэтому и рано что-либо говорить», — сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что подготовил для лидера России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.

В декабре Белоруссия направила в Россию документы на экстрадицию подозреваемой по уголовному делу о создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти.