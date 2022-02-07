В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о финансировании бизнесом из России оппозиции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко об имеющихся данных касательно финансирования представителями российского бизнеса белорусской оппозиции.
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о финансировании бизнесом из России оппозиции
  • © Пресс-служба президента России

«Мне об этом ничего не известно и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнёры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться. Пока мы не знаем, о чём там пойдёт речь, поэтому и рано что-либо говорить», — сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что подготовил для лидера России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.

В декабре Белоруссия направила в Россию документы на экстрадицию подозреваемой по уголовному делу о создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти.

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