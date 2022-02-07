Лукашенко подготовил данные о финансировании бизнесменами из России оппозиции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подготовил для лидера России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.

По его словам, среди них те, «которые бывают на приёмах у российского президента».

«Более того, они у президента России, моего родного человека, на приёме бывают. И что мне делать?» — заявил Лукашенко в интервью «Соловьёв LIVE», отвечая на вопрос Владимира Соловьёва, знает ли он, что были такие бизнесмены.

По словам белорусского лидера, он готов передать соответствующую информацию президенту России.

«Я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришёл, я его в конверт, с моей резолюцией... Я отправлю Путину, пусть почитает», — сказал Лукашенко.

В октябре Лукашенко назвал жульём сбежавших из Белоруссии оппозиционеров.