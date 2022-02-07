Лукашенко подготовил данные о финансировании бизнесменами из России оппозиции в Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подготовил для лидера России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.
Лукашенко подготовил данные о финансировании бизнесменами из России оппозиции в Белоруссии
  • РИА Новости

По его словам, среди них те, «которые бывают на приёмах у российского президента».

«Более того, они у президента России, моего родного человека, на приёме бывают. И что мне делать?» — заявил Лукашенко в интервью «Соловьёв LIVE», отвечая на вопрос Владимира Соловьёва, знает ли он, что были такие бизнесмены.

По словам белорусского лидера, он готов передать соответствующую информацию президенту России.

«Я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришёл, я его в конверт, с моей резолюцией... Я отправлю Путину, пусть почитает», — сказал Лукашенко.

В октябре Лукашенко назвал жульём сбежавших из Белоруссии оппозиционеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить