Белоруссия просит экстрадировать из России подозреваемую в призывах к захвату власти

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Белоруссия направила в Россию документы на экстрадицию подозреваемой по уголовному делу о создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти.
Белоруссия просит экстрадировать из России подозреваемую в призывах к захвату власти
  • © Следственный комитет Республики Беларусь
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«Во взаимодействии с правоохранителями Российской Федерации 1 ноября этого года она задержана в Санкт-Петербурге. В настоящее время направлены документы на её экстрадицию», — сообщил Следственный комитет Белоруссии.

В марте Белоруссия также направила России документы на экстрадицию своего гражданина, которого обвиняют в призывах к несанкционированным акциям. Как сообщалось, мужчина обвиняется в том, что с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько Telegram-каналов, в которых размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске.

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