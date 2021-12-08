Белоруссия просит экстрадировать из России подозреваемую в призывах к захвату власти

Белоруссия направила в Россию документы на экстрадицию подозреваемой по уголовному делу о создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти.

«Во взаимодействии с правоохранителями Российской Федерации 1 ноября этого года она задержана в Санкт-Петербурге. В настоящее время направлены документы на её экстрадицию», — сообщил Следственный комитет Белоруссии.

В марте Белоруссия также направила России документы на экстрадицию своего гражданина, которого обвиняют в призывах к несанкционированным акциям. Как сообщалось, мужчина обвиняется в том, что с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько Telegram-каналов, в которых размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске.