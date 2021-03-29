Белоруссия просит экстрадировать из России обвиняемого в призывах к незаконным акциям

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Белоруссия направила России документы на экстрадицию своего гражданина, которого обвиняют в призывах к несанкционированным акциям.
Белоруссия просит экстрадировать из России обвиняемого в призывах к незаконным акциям
  • РИА Новости

«Буквально на днях в Генеральную прокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Белоруссии, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений», — цитирует агентство БЕЛТА начальника международно-правового отдела Следственного комитета (СК) Белоруссии Михаила Вавуло.

По его словам, мужчина обвиняется в том, что с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько Telegram-каналов, в которых размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске.

Ранее Следственный комитет Белоруссии инициировал признание редакции Telegram-каналов NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение её деятельности на территории республики.

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