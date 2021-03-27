Минск намерен признать NEXTA иностранной экстремистской организацией

Следственный комитет Белоруссии инициировал признание редакции Telegram-каналов NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение её деятельности на территории республики.

«Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается работа по расследованию уголовного дела, возбуждённого по факту противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц в части функционирования созданных и управляемых ими Telegram-каналов, распространяющих экстремистские материалы», — говорится в сообщении СК.

Согласно материалам дела, Путило с другими лицами «выполняют функции владельцев и редакторов Telegram-каналов, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими».

Следствие установило группу, которая собирает, анализирует и создаёт материалы за вознаграждение.

«Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша)», — добавили в ведомстве.

Исходя из собранных СК данных, следователи установили «признаки иностранной экстремистской организации», и в настоящее время УСК по городу Минску инициировал признание редакции «иностранной экстремистской организацией и запрещение её деятельности на территории Республики Беларусь».

В феврале Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателя NEXTA.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внёс Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.