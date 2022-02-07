СК возбудил дело по факту гибели пяти человек от отравления угарным газом на Кубани

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четверых детей и женщины, предположительно, в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края. Соответствующая информация приводится на сайте регионального главка СК России.
СК возбудил дело по факту гибели пяти человек от отравления угарным газом на Кубани
  • РИА Новости

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

По данным СК, утром 7 февраля мать женщины пришла к ним домой, где обнаружила дочь и четверых её детей в возрасте от полутора до 15 лет без признаков жизни.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось, что четверо детей и женщина погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края.

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