СК возбудил дело по факту гибели пяти человек от отравления угарным газом на Кубани
- РИА Новости
«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.
По данным СК, утром 7 февраля мать женщины пришла к ним домой, где обнаружила дочь и четверых её детей в возрасте от полутора до 15 лет без признаков жизни.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что четверо детей и женщина погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края.