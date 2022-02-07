В Удмуртии 120 человек с COVID-19 госпитализированы за сутки

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В Удмуртии 120 человек с коронавирусной инфекцией госпитализировали за минувшие сутки.
В Удмуртии 120 человек с COVID-19 госпитализированы за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

За сутки выявили 1863 новых случая инфицирования. В числе заболевших — 486 детей до 14 лет, 150 граждан старше 65 лет.

При этом отмечается, что 972 человека выписаны после выздоровления из больниц, четверо за сутки скончались.

Наряду с этим в Приморье выявили 1378 случаев COVID-19 за сутки, пишет vostokmedia.com

Выздоровели 344 пациента, скончались четверо.

За минувшие сутки в России выявили 171 905 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 180 071 заболевшем.

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