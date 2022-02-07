Гинцбург: около 95% людей с коронавирусом в Москве инфицированы омикрон-штаммом

На штамм «омикрон» приходится уже 90—95% случаев заболевания коронавирусом в Москве. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В Москве сейчас, по всей видимости, 90—95%, кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид, — это «омикрон», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее стало известно, что в Москве срок лечения коронавируса сокращается до семи дней, правило распространяется на тех, чей диагноз будет поставлен с 6 февраля.

Кроме того, в России, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.