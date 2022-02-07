Инфекционист Поздняков оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19 на 80%

Врач-инфекционист, главный врач компании «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что эффективность экспресс-тестов на коронавирус составляет порядка 80%.

«Их заявленная эффективность в среднем составляет 70-80%, в зависимости от тест-системы», — рассказал Поздняков в беседе с РИА Новости.

Он разъяснил, что более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и имеют более высокую чувствительность.

«Если мы видим клиническую симптоматику, похожую на коронавирус, и получаем отрицательный результат,... он может быть недостоверен... Положительному результату в таком случае можно доверять», — сказал врач.

Он напомнил, что результат экспресс-теста не является документальным подтверждением отсутствия заболевания.

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