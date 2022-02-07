Главу Минэкономразвития Сахалинской области Успенского отстранили от работы
«Отстранён от должности министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение принято в связи с тем, что в его отношении заведено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей в 2018 году.
На время служебного расследования пост министра займёт его первый заместитель Марина Аглиулина.
Ранее следователи возбудили дело в отношении бывшего министра природных ресурсов Дагестана Набиюлы Карачаева, который подозревается в халатности при организации вывоза твёрдых коммунальных отходов.