Главу Минэкономразвития Сахалинской области Успенского отстранили от работы

Министр экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского отстранили от должности в связи с обвинением в ненадлежащим исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Отстранён от должности министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято в связи с тем, что в его отношении заведено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей в 2018 году.

На время служебного расследования пост министра займёт его первый заместитель Марина Аглиулина.

Ранее следователи возбудили дело в отношении бывшего министра природных ресурсов Дагестана Набиюлы Карачаева, который подозревается в халатности при организации вывоза твёрдых коммунальных отходов.