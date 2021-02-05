Экс-министр Дагестана стал фигурантом дела о халатности

Следователи возбудили дело в отношении бывшего министра природных ресурсов Дагестана Набиюлы Карачаева. Он подозревается в халатности при организации вывоза твёрдых коммунальных отходов.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из прокуратуры республики, в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиюлы Карачаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, в ноябре 2018 года Минприроды Дагестана заключило с управляющей компанией «Лидер» два соглашения о работе в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Этими соглашениями было предусмотрено, что каждый год компания должна предоставлять банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантии выполнения своих обязательств.

«С января по сентябрь 2020 года у общества банковские гарантии отсутствовали... Кроме того, в период с января по декабрь 2020 года руководство управляющей компании организовало незаконную транспортировку и последующее захоронение твёрдых коммунальных отходов, собранных с обслуживаемых территорий на земельном участке, не предназначенном и не обустроенном для этих целей, похитив при этом более 235 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что, несмотря на наличие у министерства оснований для расторжения соглашений, ведомство этого не сделало.

Ранее сообщалось об аресте экс-замгубернатора Ульяновской области Евгения Никифорова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму 140 млн рублей.